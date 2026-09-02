Justicia

ROBOS

Detienen a sujeto tras intentar asaltar con un arma el Oxxo del Calvario

Una llamada al número de emergencia alertó sobre la presencia de este ladrón.

Detienen a sujeto tras intentar asaltar con un arma el Oxxo del Calvario

Detienen a sujeto tras intentar asaltar con un arma el Oxxo del Calvario

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre fue detenido la noche de este martes luego de que presuntamente asaltó con un arma un establecimiento Oxxo ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango; parte de lo robado fue recuperado.

El atraco fue reportado cerca de las 20:00 horas en la tienda ubicada sobre la calle Florida, entre Calvario y De la Cruz, donde se solicitó la presencia de las corporaciones policiacas.

De acuerdo con el encargado del establecimiento, un sujeto ingresó al negocio y lo amenazó con un arma de color negro para exigirle diversos productos y dinero en efectivo.

Tras conseguir su objetivo, el presunto ladrón salió de la tienda llevándose efectivo, cigarros y una botella de whisky, para después escapar por calles de la zona.

Corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores y, momentos más tarde, policías estatales localizaron a un hombre en el cruce de las calles Florida y De la Cruz.


El detenido fue identificado como Carlos Alberto, de 35 años de edad, alias “El Whisky”, a quien presuntamente le aseguraron una pistola de postas negra, dos mil pesos en efectivo, una botella de whisky y dos cajetillas de cigarros.


Carlos Alberto, junto con el arma y los objetos recuperados, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación legal por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: robo oxxo DURANGO arma, hombre, tienda, Alberto,

               

                
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