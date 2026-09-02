Detienen a sujeto tras intentar asaltar con un arma el Oxxo del Calvario

Un hombre fue detenido la noche de este martes luego de que presuntamente asaltó con un arma un establecimiento Oxxo ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango; parte de lo robado fue recuperado.

El atraco fue reportado cerca de las 20:00 horas en la tienda ubicada sobre la calle Florida, entre Calvario y De la Cruz, donde se solicitó la presencia de las corporaciones policiacas.

De acuerdo con el encargado del establecimiento, un sujeto ingresó al negocio y lo amenazó con un arma de color negro para exigirle diversos productos y dinero en efectivo.

Tras conseguir su objetivo, el presunto ladrón salió de la tienda llevándose efectivo, cigarros y una botella de whisky, para después escapar por calles de la zona.

Corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores y, momentos más tarde, policías estatales localizaron a un hombre en el cruce de las calles Florida y De la Cruz.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto, de 35 años de edad, alias “El Whisky” , a quien presuntamente le aseguraron una pistola de postas negra, dos mil pesos en efectivo, una botella de whisky y dos cajetillas de cigarros.

Carlos Alberto, junto con el arma y los objetos recuperados, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación legal por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia.