Detienen a trailero que amenazó a despachador tras cargar 16 mil pesos de diésel sin pagar

Un operador de tráiler fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública luego de protagonizar un incidente en una gasolinera de la ciudad de Durango, donde presuntamente se negó a pagar combustible por un monto de 16 mil pesos y amenazó de muerte a un empleado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del domingo en la estación de servicio Eustoil Villas, ubicada sobre el bulevar Francisco Villa, a la altura de Ciudad Industrial, según el reporte realizado al sistema de emergencias 911.

De acuerdo con la llamada de auxilio, un trabajador de la gasolinera informó que un cliente arribó a bordo de un tractocamión para abastecerse de diésel. Tras concluir la carga, intentó realizar el pago con una tarjeta bancaria, pero la operación fue rechazada.

El empleado le solicitó cubrir el importe correspondiente; sin embargo, el conductor comenzó a mostrarse agresivo y, presuntamente, lanzó amenazas de muerte en su contra, por lo que el trabajador decidió resguardarse en las oficinas del establecimiento.

Ante el temor de que el sujeto cumpliera sus amenazas o escapara sin liquidar la cuenta, el afectado solicitó la intervención de las autoridades mediante una llamada al número de emergencias.

Minutos después arribaron elementos preventivos, quienes se entrevistaron con el denunciante, identificado como Martín, empleado de la estación de servicio, quien relató lo sucedido y formalizó su señalamiento.

Los agentes procedieron al aseguramiento del presunto responsable y lo trasladaron para los trámites correspondientes, mientras se recababa información sobre los hechos.

Durante la intervención también llegaron dos personas que, según manifestó el trabajador, parecían conocer al conductor del tráiler. Dichos individuos cubrieron el adeudo generado por la carga de combustible y posteriormente se retiraron del lugar junto con la unidad.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango orientó al afectado sobre los pasos a seguir para interponer la denuncia formal ante la autoridad competente, mientras se elaboró el informe correspondiente para dar seguimiento al caso.