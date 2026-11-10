Detienen a tres por presunta extorsión a transportista en el Centro de Durango

Tres personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de ser señaladas por presuntamente amenazar de muerte y exigir dinero a un trabajador de un establecimiento dedicado a la venta de carne, durante hechos registrados la madrugada de este martes 10 de noviembre.

Las personas aseguradas fueron identificadas como María de Lourdes, de 29 años de edad, y Maritza, de 34 años, ambas con domicilio en la colonia Ampliación PRI, así como Emanuel, de 41 años, quien tiene su residencia en el barrio de Analco. Los tres son originarios de la capital duranguense.

De acuerdo con la información recabada, el incidente comenzó durante la madrugada, cuando las dos mujeres llegaron al establecimiento donde se encontraba el trabajador, quién estaba a la espera de la descarga de carne, y las dos mujeres comenzaron a tocar el vidrio para exigirle que les abriera la puerta.

Sin embargo, ante la negativa del empleado de permitirles el acceso, las señaladas presuntamente comenzaron a amenazarlo de muerte, situación que generó temor en el afectado, quien abrió la unidad y fue despojado se su cartera con dinero en efectivo, sin que el afectado emitiera algún reporte de auxilio.

Posteriormente, las mujeres habrían regresado al mismo lugar, donde presuntamente continuaron con las amenazas y exigieron una cantidad mayor de dinero. En esos momentos, una patrulla de la Policía Municipal circulaba por el sector, por lo que el trabajador solicitó el apoyo de los agentes y les explicó lo que estaba ocurriendo.

Tras conocer el señalamiento, los uniformados procedieron a la detención de las tres personas por su presunta participación en los hechos. Se espera que las autoridades correspondientes determinen su situación jurídica y esclarezcan el grado de intervención de cada una de ellas en el posible delito de extorsión.