Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre durante la tarde del martes 17 de noviembre, luego de que fuera señalado por su pareja sentimental de haberla agredido físicamente en un domicilio de la colonia Hipódromo, en la ciudad de Durango.

La intervención de los policías se registró aproximadamente a las 14:30 horas, en una vivienda ubicada en la calle Tepehuanes, en las inmediaciones de la calle Educación, donde la afectada solicitó el auxilio de las autoridades.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 32 años de edad, quien señaló como presunto agresor a su pareja sentimental, identificada como Julio Alberto, de 38 años.

De acuerdo con la declaración de la denunciante, el hombre presuntamente le propinó un golpe con el puño en la nariz, sin que existiera algún motivo aparente para la agresión.

La mujer manifestó ante los policías su intención de presentar una denuncia formal en contra de su pareja, por lo que solicitó que procedieran a su detención.

Debido a que Julio Alberto todavía se encontraba en el domicilio al momento del arribo de los agentes municipales, fue detenido y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la investigación por la presunta comisión del delito de violencia familiar y determinar su situación legal.