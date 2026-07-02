Detienen cerca del AICM a Gilda 'N', hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR informó este jueves que la mujer fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la FGR, se le relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Lozoya Austin.

Según las investigaciones, Gilda Susana Lozoya Austin realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa "Tochos Holding Limited".

Del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, recibió 5 transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo (Altos Hornos de México) y transfirió una cantidad menor a diversa persona.

Dicha persona quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica, indicó la Fiscalía General de la República.