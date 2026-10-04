Detienen en Durango a hombre que conducía vehículo robado con violencia en Sinaloa

Un hombre fue detenido en el municipio de Durango cuando circulaba en un vehículo que contaba con reporte de robo con violencia en el estado de Sinaloa, ocurrido desde julio de 2024.

La detención se realizó como parte de las acciones del Operativo Dragón, cuando elementos de la Policía Estatal detectaron a la altura del poblado Navacoyán una camioneta de la marca Hyundai, línea Creta modelo 2024, color gris y sin placas, que circulaba a exceso de velocidad y de manera aparentemente irregular.

El conductor fue identificado como Edgar Eduardo, de 36 años y originario de Torreón, Coahuila. Al solicitarle la documentación de la unidad, manifestó no contar con ella. La consulta del número de serie en Plataforma México confirmó que el vehículo tenía reporte de robo con violencia en Sinaloa.

De acuerdo con el reporte, las investigaciones también contemplan una posible relación del detenido con tres hombres aprehendidos el 29 de septiembre, quienes presuntamente participaron en el robo violento de un vehículo en Lerdo y viajaban en otra unidad con reporte de robo. Esta posible vinculación deberá ser establecida por la autoridad ministerial.

El detenido y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de la probable responsabilidad que corresponda.