Detienen en Durango a mujer de 42 años por maltratar a sus padres tras negarse a darle dinero

Agentes preventivos arrestaron a una mujer de 42 años la noche del lunes, luego de que una joven solicitó su apoyo por un conflicto ocurrido en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas.

Vecinos del lugar se percataron del hecho alrededor de las 21:30 horas en la calle Bolivia, donde la reportante, de 19 años, señaló que su madre, Guadalupe, se encontraba agresiva y causaba molestias a sus abuelos con expresiones ofensivas debido a que estos se negaban a darle dinero.

La joven también manifestó que, en ocasiones anteriores, la mujer presuntamente había tomado dinero de sus abuelos.

Los agentes realizaron la detención por una falta administrativa y la trasladaron a la Estación Norte para ponerla a disposición del Juez Cívico Municipal.