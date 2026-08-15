Detienen en Durango a nutrióloga por presunta extorsión; tenía orden de aprehensión

Una mujer fue detenida durante la noche del viernes 14 de agosto, luego de que autoridades cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

La detenida fue identificada como Beatriz Adriana, de 44 años de edad , de ocupación nutrióloga y con domicilio registrado en la Zona Centro en el estado de Baja California Sur.

Según la información recopilada, aproximadamente a las 20:30 horas se llevó a cabo el cumplimiento del mandato judicial que se encontraba vigente en contra de la mujer.

La orden de aprehensión fue girada dentro de una investigación relacionada con el delito de extorsión; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias de los hechos que dieron origen al procedimiento penal.

Tras su localización y detención, Beatriz Adriana fue remitida a la Unidad de Exhortos y Colaboraciones para realizar los trámites correspondientes y continuar con el procedimiento establecido en el mandato judicial.

Finalmente, la mujer quedó a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial, autoridad que deberá resolver su situación jurídica conforme avance el proceso, manteniéndose hasta entonces su presunción de inocencia.