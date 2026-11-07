Detienen en Gómez Palacio a hombre buscado por feminicidio en Baja California Sur

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio fue detenido en el municipio de Gómez Palacio, Durango, mediante un procedimiento de colaboración entre autoridades encargadas de la procuración de justicia.

El detenido fue identificado como Christopher, de 30 años de edad, originario de Gómez Palacio, quien era requerido por autoridades de Baja California Sur para responder por su presunta participación en dicho delito.

De acuerdo con la información disponible, el señalado tiene su domicilio en el ejido San Sebastián, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, donde se desempeñaba laboralmente como ayudante general.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por colaboración, mecanismo mediante el cual las autoridades de una entidad federativa apoyan a las de otro estado en la localización y captura de personas requeridas por la justicia.

Tras su aseguramiento, Christopher fue remitido a la Unidad de Mandamientos Judiciales, donde se realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a disposición de las autoridades que solicitaron su captura.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Baja California Sur, instancia encargada de continuar con el procedimiento legal en su contra. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias del feminicidio que se le atribuye ni la fecha en que ocurrieron los hechos.