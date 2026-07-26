Justicia

DETENIDOS

Detienen en Nuevo Ideal a hombre con orden de aprehensión por abuso de confianza

La orden fue girada el pasado 12 de febrero, por presuntamente cometer el delito en agravio de una mujer.

Detienen en Nuevo Ideal a hombre con orden de aprehensión por abuso de confianza

Detienen en Nuevo Ideal a hombre con orden de aprehensión por abuso de confianza

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 45 años de edad, quien era requerido por un juez del Primer Distrito Judicial por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

La detención ocurrió alrededor de las 13:45 horas del sábado 25 de julio, en el cruce de las calles División del Norte y Azteca, en la localidad Doctor Castillo del Valle, en el municipio de Nuevo Ideal, durante un recorrido de vigilancia e investigación realizado por agentes de la corporación.

De acuerdo con el informe oficial, los policías observaron a un hombre que caminaba con el rostro cubierto con un pedazo de tela negra, situación que llamó su atención, por lo que le marcaron el alto y, tras identificarse como elementos de la Policía Investigadora, le solicitaron sus datos generales.

El individuo se identificó como José Antonio, de 45 años de edad. Al verificar su información en la base de datos institucional, los agentes confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente.

El mandamiento judicial fue girado el 12 de febrero de 2026 por el Juez Titular de la Unidad 5 de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, por el presunto delito de abuso de confianza, en agravio de una mujer.


Tras notificarle el motivo de su detención y darle lectura a los derechos que le asisten, los agentes procedieron a asegurar al imputado y trasladarlo a la ciudad de Durango para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requería.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Detenidos Durango abuso de confianza agentes, orden, aprehensión, hombre

               

                
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