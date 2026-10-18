Detienen en Sinaloa a 'El Talibán'; lo relacionan con secuestros de mineros y turistas

Elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército, con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron en dos acciones a Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán” y a una célula delictiva del Cártel del Pacífico en posesión de armamento y diverso equipo táctico, en los municipios de El Rosario y Mazatlán, Sinaloa.

El 16 de octubre, en el municipio de El Rosario, fueron arrestados cuatro integrantes de una célula delictiva, quienes formaban parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano N, alias “Casco” o “El 81”, jefe regional de la facción “Los Chapitos” de la organización Cártel del Pacífico.

Entre los detenidos se encuentra una persona de nacionalidad colombiana.

En el segundo evento derivado de los trabajos de inteligencia y de la detención de la célula delictiva, el 17 de octubre, en el municipio de Mazatlán se logró la detención de Jesús Abraham, “El Talibán” en posesión de armamento y un vehículo.

Este sujeto, es persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, jefe regional de la facción “Los Chapitos” de la organización Cártel del Pacífico.

Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp ocurrido el 23 de enero del presente año, en La Concordia.

También, se les relaciona con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero, en Mazatlán.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que estos generadores de violencia y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.