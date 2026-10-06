Justicia

AGRESIONES

Detienen en Vicente Guerrero a hombre acusado de agredir con navaja a su exesposa

El hombre fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Durango, mientras que la mujer recibió atención médica.

Detienen en Vicente Guerrero a hombre acusado de agredir con navaja a su exesposa

Detienen en Vicente Guerrero a hombre acusado de agredir con navaja a su exesposa

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de 43 años fue detenido en Vicente Guerrero, señalado de haber amenazado y lesionado con una navaja a su exesposa durante una discusión en un domicilio de la colonia Ejidal.

El incidente ocurrió luego de que Isaac, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, acudiera al domicilio de su expareja por problemas personales. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuando la mujer llegó acompañada de su madre, el hombre la sujetó de un brazo y colocó una navaja en su cuello, mientras la amenazaba de muerte.

Durante el forcejeo, la mujer sufrió heridas en el cuello y una mano. Vecinos que observaron la situación solicitaron auxilio y posteriormente intervinieron elementos de la Policía Estatal, quienes aseguraron al hombre.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, mientras que la mujer recibió atención médica. Será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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