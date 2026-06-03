Detuvieron a cuatro sujetos por presunto narcomenudeo en Gómez Palacio

Cuatro jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal durante recorridos de vigilancia realizados en distintos sectores de Gómez Palacio, al ser sorprendidos en posesión de presunta droga conocida como cristal.

Las primeras detenciones ocurrieron en la colonia San Antonio, donde los agentes aseguraron a Jorge, de 32 años, y a Óscar, de 30 , quienes mostraron una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Durante la revisión, a ambos les encontraron varias dosis de cristal y dinero en efectivo, por lo que fueron asegurados y puestos bajo custodia.

En una segunda intervención, realizada en la colonia Santa Sofía, los uniformados detuvieron a Edgar, de 26 años, y a Luis, de 23 , quienes también portaban diversas dosis de la misma sustancia y efectivo.

De acuerdo con el reporte oficial, la droga estaba distribuida en pequeñas bolsas, presuntamente para su comercialización, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.