¿Día de Muertos soleado o con lluvias? Así será el clima en Durango HOY lunes 2 de noviembre

Luego de algunas semanas con lluvias constantes, en los últimos días Durango ha registrado días más soleados y sin precipitaciones, ¿cómo será el clima este lunes 2 de noviembre, Día de Muertos? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 2 de noviembre, el frente frío 4 permanecerá sobre el norte de México, donde, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, favorecerá la presencia de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, Nuevo León y Nayarit, además de fuertes rachas de viento en algunas zonas del noroeste y norte del país, debido a la interacción de estos sistemas meteorológicos.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, propiciará intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, el SMN prevé que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantenga condiciones de estabilidad y baja probabilidad de lluvias en el occidente del país, así como en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN señala que durante las primeras horas de este lunes 2 de noviembre se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde se presentaron condiciones de frías a muy frías, con posibles heladas.

Para la tarde, se pronostica un ambiente cálido en gran parte del estado, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados centígrados en la zona norte de Durango. En tanto, se espera cielo despejado a medio nublado, con condiciones estables en la entidad.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico del SMN señala que no se esperan lluvias en Durango durante este lunes.

Respecto a las condiciones del viento, se prevén velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en algunas zonas de Durango.

Clima en la ciudad de Durango

Luego de que este lunes temprano se registraran temperaturas mínimas que rondaron entre los 12 y 13 grados centígrados, se prevé que el termómetro suba considerablemente hasta una máxima de entre 28 y 29 grados centígrados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Se espera que el cielo se mantenga entre despejado y parcialmente nublado este lunes, sobre todo después del mediodía, aunque no se prevé que se registren lluvias.

El cielo se mantendrá con una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 30 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta entre 11 y 12 grados centígrados.