Día del Padre 2026: comerciantes buscan cerrar calle Patoni para tratar de aumentar ventas

Con la esperanza de aumentar sus ventas, tras varios meses complicados por la difícil situación económica que prevalece en el estado de Durango, comerciantes locales prevén cerrar la calle Patoni, en el marco del próximo Día del Padre, por lo que hicieron la solicitud ante la Comisión de Actividades Económicas.

“Pensamos cerrar la calle Patoni, todavía no tenemos la fecha designada pero es para ver si se elevan un poco las ventas, ya que la gente se beneficia en compras, para darles un poquito más económico”, estableció la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Lourdes Macías.

Expuso que en muchas ocasiones son los comerciantes informales los que se instalan en la vía pública o cierran calles, mientras que ellos tienen que hacer la solicitud en el Municipio y esperar a que les autoricen.

“Aquí hay una desventaja de que hay comerciantes que no están afiliados y que no están pagando Hacienda ni nada de eso, o sea, los informales más bien, son los que quieren cerrar calles. Nosotros para cerrar las calles siempre solicitamos un permiso de la Comisión de Actividades Económicas”, manifestó.

Por lo que se mantiene la esperanza de que, en la víspera del Día del Padre, las ventas puedan aumentar para contrarrestar la mala racha que tiene el pequeño comercio y que ya ha provocado más de 15 cierres.