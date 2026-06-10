Día del Padre 2026: Comerciantes muestran poco interés para ventas en la vía pública en Durango

Comerciantes locales mostraron poco interés en realizar solicitudes de permiso para vender en la vía pública en algunas calles de Durango, con motivo de las celebraciones del Día del Padre.

En la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo se recibió una solicitud por parte de comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) para el cierre de un tramo de la calle Patoni en la Zona Centro, entre las calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero.

El cierre fue solicitado para los días 19 y 20 de junio, con el objetivo de impulsar las ventas durante esta celebración.

Por otra parte, en el caso de las romerías y comercios que se instalan en el exterior de los panteones municipales para ofrecer flores y alimentos en fechas específicas, solo 10 comerciantes mostraron interés en participar durante las actividades relacionadas con el Día del Padre en los panteones de Oriente y Getsemaní.

De acuerdo con los permisos otorgados, seis puestos se instalarán en el exterior del Panteón de Oriente, mientras que cuatro lo harán afuera del Panteón Getsemaní.

El presidente de la Comisión de Actividades Económicas, regidor Ariel Maa López, indicó: “Son muy pocos en comparación con otras romerías que podemos tener”.