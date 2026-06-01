Día del Padre 2026: ¿cuándo se celebra en México? Esta es la razón por la que no tiene fecha fija

Con la llegada del mes de junio se acerca una fecha celebrada por millones de mexicanos: el Día del Padre. Sin embargo, al no contar con una fecha fija como el Día de las Madres, muchos se preguntan en qué fecha caerá en este 2026. Aquí te contamos cuándo será para que no llegue de sorpresa y tengas oportunidad de preparar un regalo o una celebración especial.

Año con año, en el mes de junio se toma un día para celebrar a los papás, ya sea con una carnita asada organizada en casa, una salida a un restaurante, o simplemente un afectuoso abrazo.

¿Cuándo será el Día del Padre en 2026?

En México, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio de 2026. Aunque algunas personas creen que la fecha cambia de manera aleatoria, en realidad existe una regla muy clara para determinar cuándo se conmemora esta celebración.

La festividad siempre se realiza el tercer domingo de junio, por lo que el día exacto varía cada año dependiendo de cómo se acomode el calendario. En ocasiones puede caer a mediados del mes, y en otras acercarse más a los últimos días de junio.

Por esta razón, a diferencia de otras fechas importantes que permanecen fijas año tras año, el Día del Padre requiere revisar el calendario para saber exactamente cuándo se llevará a cabo.

¿Por qué cambia de fecha cada año?

La principal razón por la que el Día del Padre cambia de fecha es porque no está ligado a un número específico del calendario, sino a un día de la semana.

La tradición establece que debe celebrarse durante el tercer domingo de junio, una decisión que busca facilitar la convivencia familiar. Al realizarse en domingo, la mayoría de las personas tienen más posibilidades de reunirse con sus seres queridos sin las complicaciones que representan las actividades laborales o escolares.

Esto permite organizar comidas familiares, reuniones, viajes cortos o cualquier actividad para reconocer la labor de los padres dentro del hogar.

Tradición con más de un siglo de historia

El origen moderno del Día del Padre se remonta a Estados Unidos a principios del siglo XX. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscó rendir homenaje a su padre, un veterano de guerra que se hizo cargo de la crianza de sus hijos tras la muerte de su esposa.

Con el paso de los años, la celebración se extendió a distintos países y fue adoptada por millones de familias alrededor del mundo.

En México, la fecha fue ganando popularidad gradualmente hasta convertirse en una de las celebraciones familiares más importantes del año, dedicada a reconocer el esfuerzo, dedicación y acompañamiento de los padres en la vida cotidiana.

Así que, si planeas sorprender a papá con un regalo, una comida especial o una reunión familiar, ya puedes marcar la fecha en el calendario: el Día del Padre 2026 se celebrará el domingo 21 de junio.