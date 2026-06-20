Día del Padre: 6 películas para celebrar al rey de la casa este fin de semana

El Día del Padre es una fecha ideal para reunirse en familia; algunas deciden realizar grandes celebraciones en casa, mientras que otros optan por un ambiente mucho más tranquilo y hogareño.

Si tu opción es la dos y prefieres preparar palomitas, disfrutar de la botana favorita y compartir una buena maratón de películas, ya sea con historias que conmueven, hacen reír o dejan importantes reflexiones sobre la paternidad, te presentamos una lista de pelis que podrían ser las ideales para este domingo 21 de junio.

En busca de la felicidad

Basada en hechos reales, la película sigue la vida de Chris Gardner, un hombre que enfrenta dificultades económicas mientras lucha por sacar adelante a su hijo. Protagonizada por Will Smith, la cinta se convirtió en una de las historias más inspiradoras sobre perseverancia y amor paternal.

Dónde ver: HBO Max.

Entrenando a papá

Dwayne Johnson interpreta a una estrella del futbol americano cuya vida cambia cuando descubre que tiene una hija de ocho años. La película mezcla comedia y momentos emotivos mientras el protagonista aprende lo que significa ser padre.

Dónde ver: Disney+.

El gran pez

Dirigida por Tim Burton, esta película aborda la relación entre un padre y su hijo a través de relatos fantásticos y recuerdos que cobran vida. La historia gira en torno a la búsqueda de respuestas de un hombre que intenta descubrir cuánto de verdad había en las extraordinarias historias que le contaba su padre.

Dónde ver: Paramount+.

Buscando a Nemo

Este clásico de Pixar cuenta la travesía de Marlin, un pez payaso que cruza el océano para encontrar a su hijo desaparecido. La cinta demuestra hasta dónde puede llegar un padre cuando se trata de proteger a su familia.

Dónde ver: Disney+.

La vida es bella

Considerada una de las películas más emotivas de la historia del cine, esta cinta protagonizada y dirigida por Roberto Benigni narra la historia de un padre que, en medio del horror del Holocausto, hace creer a su hijo que todo lo que viven en un campo de concentración forma parte de un juego. Ganadora del Oscar, combina drama y comedia en una historia sobre amor y sacrificio.

Dónde ver: Prime Video (renta).

Un padre no tan padre

La película mexicana protagonizada por Héctor Bonilla presenta a un hombre de carácter difícil y costumbres tradicionales que se ve obligado a convivir con su familia bajo nuevas circunstancias. A través del humor, la historia aborda las segundas oportunidades y la reconciliación.

Dónde ver: Netflix.