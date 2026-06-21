Día del Padre caluroso en Durango, ¿y con lluvias? Esto dice el pronóstico de HOY 21 de junio

Este domingo miles de familias en México celebrarán a los padres, sin embargo, el pronóstico del clima tendrá planes distintos para las reuniones, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pide mantenerse alertas con las lluvias fuertes a muy fuertes y el calor.

De acuerdo al informe emitido este 21 de junio, la línea seca que permanecerá cercana a la frontera norte de México interactuará con un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, así como con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera. Estas condiciones, sumadas a la inestabilidad atmosférica y a la influencia de la onda tropical número 8, favorecerán chubascos y lluvias intensas en estados del norte, occidente, centro y oriente del país.

Aunque la onda tropical número 8 continuará influyendo durante gran parte de la jornada, se prevé que deje de afectar al territorio nacional hacia el final del día.

También, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical número 9, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, mantendrá el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en esas regiones.

Además de las precipitaciones, las autoridades meteorológicas prevén el inicio de una nueva onda de calor en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila, donde se registrarán temperaturas elevadas durante los próximos días.

¿Cómo estará el clima en Durango este domingo?

En lo que respecta a Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este domingo 21 de junio se mantendrán las condiciones para lluvias en diversas regiones, especialmente en la zona serrana, mientras que en la mayor parte del estado continuará el ambiente caluroso durante la tarde.

Se esperan lluvias fuertes con acumulados de entre 5 y 25 milímetros en la sierra occidental. Asimismo, se prevén lluvias ligeras y aisladas de entre 1 y 5 milímetros en municipios del centro y oriente de la entidad, incluida la ciudad de Durango.

En cuanto a las temperaturas, para el mediodía el termómetro alcanzará máximas de entre 32 y 33 grados , generando condiciones calurosas en gran parte del estado.

Respecto al viento, se pronostican rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta.