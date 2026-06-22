Día del Padre dejó un saldo positivo en restaurantes de Durango

El Día del Padre dejó resultados positivos en los restaurantes, lo que se sumó al aumento en las ventas que se ha venido registrando por los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Jorge Luján, reportó que, en términos generales, el gremio registró un aumento de 15 por ciento en sus ventas por el Día del Padre, en comparación con un día de operación habitual.

“Los restaurantes tuvieron un comportamiento que fue de moderado a alto, en ciertos restaurantes. Se vio una tendencia donde observamos a ciertas personas y familias que celebraron el Día del Padre, un festejo que conforme pasa el tiempo nos van valorando un poco más. No nos causa la derrama económica como el Día de la Madre pero vamos, poco a poco, generando que sea cada vez más una fecha que se pueda celebrar y amenizar. Sobre todo se observa en el lado de las parrilladas, en el convivio en casa. Es más el estilo que se celebra el Día del Padre”, indicó.

El análisis de los resultados obtenidos por los socios de la Cámara refleja que el 44.44 por ciento de los establecimientos reportó ventas calificadas como “regulares”, manteniendo una operación constante durante el festejo.

Un 27.78 por ciento de los negocios experimentó un desempeño positivo, alcanzando niveles de ventas mayores a lo esperado. El 27.78 por ciento restante reportó ventas menores en comparación con sus metas para esta fecha específica.

Sin embargo, en términos generales se reportó un incremento positivo durante el Día del Padre, una celebración que ha ido permeando cada vez más entre la sociedad.