Día Internacional del Café: 5 razones para tomarlo

Cada 1 de octubre, el aroma del café adquiere un significado especial, pues el mundo entero celebra el Día Internacional del Café, una fecha dedicada a reconocer la diversidad, calidad y tradición de una de las bebidas más consumidas a nivel global. La conmemoración fue acordada en marzo de 2014 por los Estados miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), con el propósito de establecer una jornada común para los amantes del café y visibilizar también a los millones de productores cuyo trabajo sostiene esta industria.

Más allá de su lugar como ritual cotidiano, el café también ha despertado el interés de la ciencia por los compuestos bioactivos que contiene, entre ellos la cafeína y diversos antioxidantes. Su consumo, especialmente cuando se realiza de manera moderada y dentro de una alimentación equilibrada, se ha relacionado con distintos efectos favorables para el organismo, aunque la respuesta puede variar de una persona a otra. Por ello, aquí cinco razones para consumirlo.

1. Mejora la atención y el estado de alerta

La cafeína es uno de los componentes más conocidos del café y actúa sobre el sistema nervioso central. Una taza puede ayudar a disminuir temporalmente la sensación de cansancio y favorecer la concentración, por lo que el café se ha convertido en un aliado habitual durante las jornadas de trabajo, estudio o actividades que requieren mantenerse alerta.

2. Acompaña el rendimiento físico

Dentro del mundo fitness, la cafeína también ocupa un lugar importante. Su consumo antes del ejercicio puede contribuir a reducir la percepción del esfuerzo y mejorar algunos aspectos del rendimiento físico, razón por la que aparece con frecuencia en estrategias de nutrición deportiva. No sustituye una buena alimentación, hidratación o descanso, pero puede formar parte de una rutina bien estructurada.

3. Aporta compuestos antioxidantes

El café contiene diferentes sustancias bioactivas, incluidos compuestos con propiedades antioxidantes. Estos participan en la protección de las células frente al estrés oxidativo, uno de los procesos naturales relacionados con el envejecimiento y diversos mecanismos del organismo. Así, una taza puede aportar algo más que cafeína dentro de una alimentación variada.

4. Mejor salud a largo plazo

Diversas investigaciones observacionales han encontrado asociaciones entre el consumo habitual de café y un menor riesgo de algunas enfermedades, incluidas determinadas afecciones digestivas y circulatorias. Un amplio estudio coordinado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer encontró una asociación entre un mayor consumo de café y una menor mortalidad por diversas causas, aunque este tipo de investigaciones no demuestra por sí mismo una relación directa de causa y efecto.

5. Un ritual de bienestar

No todos los beneficios de una taza tienen que medirse en el organismo. Preparar café, disfrutar su aroma y dedicar unos minutos a beberlo puede formar parte de una rutina personal de pausa y bienestar. En ese sentido, el café también representa un momento para desconectarse, comenzar el día o compartir una conversación, una dimensión que explica buena parte de su enorme presencia en distintas culturas.

En este Día Internacional del Café, la celebración permite mirar la bebida desde varios ángulos: desde la semilla cultivada por millones de personas hasta la taza que acompaña las mañanas. Su disfrute puede formar parte de un estilo de vida saludable cuando se integra con moderación y considerando la tolerancia individual a la cafeína; además, la fecha recuerda que detrás de cada preparación existe una extensa cadena de trabajo que conecta productores, tostadores, baristas y consumidores.