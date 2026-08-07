Día Internacional del Gato: por qué los michis conquistaron a toda una generación

Cada vez hay más personas que se declaran orgullosamente "cat lovers". Lo que hace algunos años parecía una preferencia de unos cuantos, hoy se ha convertido en un fenómeno cultural que se refleja en las redes sociales, los hogares, el mercado de mascotas e incluso en los espacios dedicados exclusivamente a los felinos.

Este 8 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional del Gato, los números confirman lo que internet lleva años demostrando: los michis atraviesan uno de sus mejores momentos.

En México se estima que viven más de 19 millones de gatos domésticos, lo que los convierte en la segunda mascota favorita del país. Pero más allá de las cifras, basta con abrir TikTok, Instagram o Facebook para encontrar miles de videos protagonizados por gatos que acumulan millones de reproducciones, mientras crece una comunidad que presume con orgullo haber cambiado del "team perro" al "team gato".

LOS GRANDES INCOMPRENDIDOS

Durante mucho tiempo los gatos cargaron con fama de independientes, ariscos o poco cariñosos. Hoy esa percepción ha cambiado.

Especialistas en comportamiento animal señalan que los gatos sí establecen vínculos afectivos con sus cuidadores, aunque lo hacen de una manera distinta a los perros. Un ronroneo, un roce con la cabeza, dormir cerca de una persona o seguirla de habitación en habitación son algunas de las formas en que expresan confianza y afecto.

Precisamente esa personalidad, que combina independencia con cercanía, es una de las razones por las que cada vez más personas los prefieren.

EL ESTILO DE VIDA CAMBIÓ... Y LOS GATOS GANARON

El auge de los gatos también tiene mucho que ver con la forma en que viven las nuevas generaciones.

Cada vez hay más personas que habitan departamentos, trabajan desde casa algunos días o pasan largas jornadas fuera. En ese contexto, los gatos suelen adaptarse con mayor facilidad.

No necesitan salir varias veces al día para hacer sus necesidades, utilizan el arenero desde muy pequeños, dedican buena parte del tiempo a su propia higiene y pueden permanecer solos durante varias horas sin que ello represente un problema, siempre que cuenten con alimento, agua, juguetes y un ambiente enriquecido.

Eso no significa que requieran menos atención, sino que sus necesidades encajan con un ritmo de vida urbano que hoy es cada vez más común.

LOS REYES DE INTERNET

Si existe un animal que domina las redes sociales, ese es el gato. Desde memes y videos virales hasta cuentas con millones de seguidores, los felinos se han convertido en protagonistas del entretenimiento digital. Su curiosidad, sus reacciones impredecibles y su lenguaje corporal han encontrado en internet el escenario perfecto para conquistar audiencias de todas las edades.

Esa popularidad incluso ha impulsado un mercado especializado que crece año con año, con alimentos premium, muebles, juguetes, cafeterías temáticas y experiencias pensadas para quienes consideran a sus gatos un integrante más de la familia.

CUIDADO, EL GRAN RETO

Aunque los gatos viven un momento de enorme popularidad, todavía existen desafíos importantes en materia de bienestar animal.

De acuerdo con una encuesta de MSD Salud Animal, solo el 16% de los cuidadores de gatos en el mundo considera la vacunación como una prioridad de salud, una cifra que especialistas consideran preocupante, pues la prevención sigue siendo fundamental para proteger su calidad de vida.

La vacunación, la esterilización, las revisiones veterinarias y una alimentación adecuada continúan siendo parte de una tenencia responsable.

FENÓMENO CULTURAL

La llamada "fiebre gatuna" ha llegado incluso a los espacios culturales. Como muestra, este mes abrirá sus puertas en la Ciudad de México el primer Museo del Gato, un recinto dedicado a explorar la historia, el comportamiento y la relación entre estos animales y las personas, además de promover el bienestar felino.

Más que una curiosidad, el proyecto refleja cómo los gatos dejaron de ser simples mascotas para convertirse en un fenómeno social y cultural.

Porque si algo queda claro en este Día Internacional del Gato es que los michis ya no solo ocupan un lugar en millones de hogares, también se ganaron el corazón de una generación entera.