Día Mundial del Pan: sector enfrenta adversidades por informalidad y alza en insumos

En el marco del Día Mundial del Pan, la industria panificadora de Durango enfrenta un panorama complejo. Pese que el 16 de octubre es una fecha conmemorativa, el sector formal registra afectaciones por la competencia desleal, el aumento en los costos de los insumos y la inestabilidad del clima.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Durango, Fernando Flores Gómez, quien detalló que el sector formal ha operado en un entorno de constante presión financiera durante los últimos años a causa de la carga fiscal y la propia desaceleración económica.

Asimismo dijo que, de acuerdo con las mediciones internas de la Cámara, el comercio informal en la venta de pan creció a un 59 por ciento en la entidad durante este año, superando el promedio anterior que oscilaba entre el 56 y el 57 por ciento.

Este repunte de casi tres por ciento en la informalidad representa un impacto directo en las ventas y ganancias del comercio establecido.

Además, los insumos en general han registrado un incremento acumulado de entre el 12 y el 15 por ciento a lo largo del año por lo que los productos decorativos, como coberturas y rellenos indispensables para darle presentación al pan dulce, son los que más han encarecido sus costos de producción.

Pese a ello, destacó que las recientes lluvias ayudaron un poco al sector, luego de una temporada de calor que influyó de manera negativa.