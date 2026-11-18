Mientras empresarios y comerciantes establecidos de Durango perciben un crecimiento del comercio ambulante sin control, la Dirección de Inspección Municipal señala que diariamente se trabaja para combatir esta problemática, tanto en el Centro Histórico como en diferentes zonas de la ciudad.

“Somos respetuosos de las declaraciones de los empresarios, pero decirles que diariamente estamos trabajando, diariamente se hacen recorridos tanto en el Centro Histórico como en diferentes puntos de la ciudad, diariamente se están retirando vendedores que no cuentan con el permiso correspondiente”, afirmó Ubaldo Salazar Chávez.

Explicó que todos los días se realizan revisiones en los diferentes puestos instalados en la vía pública, así como en comercios establecidos.

“Se hacen estos recorridos y diariamente se hace algún retiro de algunos vendedores, por ejemplo aquí en el Centro Histórico, en Corredor Constitución, de vendedores de churros, de donas, de paletas”.

Dijo que, si los vendedores no cuentan con el permiso correspondiente de la Comisión de Actividades Económicas, primero se les exhorta a retirarse; sin embargo, cuando no acatan los llamados, se les levantan actas de inspección.

En algunos casos, cuando los vendedores son reincidentes, señaló que el personal de Inspección ha llegado a decomisar productos.

Finalmente, el funcionario precisó que se trabaja en este tema para combatir el comercio informal en la ciudad.