Noviembre está por terminar y, con él, se acerca el momento de hacer un balance de aquellos propósitos de salud y bienestar que quedaron pendientes durante 2026. Para quienes todavía no comienzan una dieta o una rutina de ejercicio, diciembre puede ser una buena oportunidad para dar el primer paso.

Aunque las celebraciones suelen traer consigo comidas abundantes y cambios en la rutina, la clave está en encontrar un equilibrio. Para el nutriólogo duranguense Miguel Güereca, este mes puede aprovecharse para crear una “base de entrenamiento y alimentación”, que permita llegar a 2027 con hábitos previamente establecidos y no comenzar desde cero.

El especialista señala que, aunque durante las fiestas no siempre sea posible cumplir diariamente con una dieta o una rutina de ejercicio, comenzar con pequeñas modificaciones ayuda a familiarizarse con un estilo de vida más saludable.

Agua, frutas y cenas ligeras

Uno de los primeros pasos consiste en prestar atención a la hidratación y al consumo de frutas. Güereca recomienda tomar entre 1.5 y 2 litros de agua natural al día e incluir de tres a cinco porciones de fruta, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Otro hábito importante es no saltarse la cena. Una alternativa sencilla y nutritiva puede ser una taza de avena con un poco de leche, nueces o almendras y fruta picada, como una manzana. Se trata de una opción práctica que permite preparar algo ligero sin complicaciones.

También propone comenzar a reducir el consumo de refrescos, jugos artificiales, harinas refinadas y bebidas alcohólicas, especialmente entre semana. Una estrategia es establecer de lunes a viernes como días de mayor cuidado alimenticio, manteniendo flexibilidad durante el fin de semana, sin convertirlo en una oportunidad para los excesos.

¿Hay posada? no hay problema

Las reuniones decembrinas no tienen por qué convertirse en un obstáculo. Una recomendación del especialista es cuidar las comidas durante el día para evitar llegar con demasiada hambre a las celebraciones.

Por ejemplo, si hay una posada el sábado por la noche, el desayuno puede incluir huevo con verduras, una porción de frijoles y hasta dos tortillas de maíz. Durante el día también es importante consumir frutas y realizar una comida completa.

La intención es disfrutar los platillos de temporada sin recurrir a restricciones o compensaciones. Comer con moderación y reconocer las señales de saciedad puede ayudar a mantener el equilibrio.

Tres días de ejercicio

En cuanto a la actividad física, no es necesario esperar al primer día de enero para comenzar a entrenar. Güereca propone establecer una rutina de tres días por semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes.

Esta distribución permite iniciar la semana con movimiento, mantener la actividad a mitad de ella y cerrar con otra sesión de entrenamiento. La intensidad debe adaptarse a la condición física de cada persona y aumentar progresivamente.

Además, los días libres pueden aprovecharse para caminar, trotar o realizar alguna actividad recreativa. Incluso una caminata puede ser una buena alternativa para mantenerse en movimiento y reducir el sedentarismo.

Llegar a 2027 con hábitos establecidos

Para Miguel Güereca, comenzar durante diciembre significa construir una base que facilite los cambios de alimentación y ejercicio durante el próximo año. No se trata de conseguir resultados inmediatos ni de evitar todas las comidas especiales, sino de incorporar hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.

Finalmente, el nutriólogo recomienda acudir con un especialista para recibir una valoración y un plan de alimentación de acuerdo con las necesidades individuales, así como realizar ejercicio con la orientación de profesionales capacitados para evitar lesiones.