Dictan más de 6 años de cárcel a pederasta

Un juez dictó sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión contra Alberto Cruz García, tras encontrarlo penalmente responsable del delito de pederastia cometido en agravio de una adolescente en el estado de Durango.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía General del Estado mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes presentara las pruebas integradas en la carpeta de investigación.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en julio de 2024, cuando el ahora sentenciado realizó actos de carácter sexual en perjuicio de la víctima, cuya identidad permanece reservada conforme a la legislación de protección a menores.

Tras su detención y puesta a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento, se desarrolló el proceso judicial que derivó en la condena, además de una sanción económica por 52 mil 113 pesos.

El delito de pederastia contempla sanciones penales agravadas cuando la víctima es menor de edad, al tratarse de conductas que vulneran la integridad física, emocional y sexual de niñas, niños y adolescentes.