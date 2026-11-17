Para integrar esfuerzos con el objetivo de posicionar a la Zona Sierra como un destino turístico, fortalecer su promoción, mejorar la conectividad y generar oportunidades económicas para las comunidades de la región, 10 desarrollos turísticos conformaron el Consejo Sierra Madre.

El presidente de este Consejo, Héctor Meraz, informó que la agrupación surge del interés de empresarios que, desde sus respectivos proyectos, identificaron retos y oportunidades comunes y decidieron trabajar bajo una visión regional, en lugar de promover sus destinos de manera aislada .

El Consejo está integrado por:

Bosques Peregrino

Rancho El Oso

Otinapa Sierra Camps

Molinillos Mountain Resort

Reserva Providencia

Rancho La Luna

Torre de Carpio

Sierra Manantial

Salto de Agua Llovida

Alta Norte