Diez desarrollos turísticos de Durango conformaron el Consejo Sierra Madre
Para integrar esfuerzos con el objetivo de posicionar a la Zona Sierra como un destino turístico, fortalecer su promoción, mejorar la conectividad y generar oportunidades económicas para las comunidades de la región, 10 desarrollos turísticos conformaron el Consejo Sierra Madre.
El presidente de este Consejo, Héctor Meraz, informó que la agrupación surge del interés de empresarios que, desde sus respectivos proyectos, identificaron retos y oportunidades comunes y decidieron trabajar bajo una visión regional, en lugar de promover sus destinos de manera aislada.
El Consejo está integrado por:
- Bosques Peregrino
- Rancho El Oso
- Otinapa Sierra Camps
- Molinillos Mountain Resort
- Reserva Providencia
- Rancho La Luna
- Torre de Carpio
- Sierra Manantial
- Salto de Agua Llovida
- Alta Norte
En conjunto, estos espacios ofrecen alternativas de hospedaje, descanso, recreación y aventura en entornos naturales, con la posibilidad de ampliar la oferta turística de Durango y atraer visitantes interesados en experiencias de naturaleza.