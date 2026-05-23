Difunden FOTO de Enrique Inzunza junto a Javier Corral en Culiacán, tras acusaciones de EU

A semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiera un documento en donde exponía varios nombres de funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el del senador Enrique Inzunza, se ha difundido una imagen donde reaparece este servidor público en Culiacán.

La fotografía fue compartida por el periodista Pascal Beltrán del Río en su cuenta de X, en donde se aprecia al senador junto a su compañero Javier Corral en un restaurante de la zona, el Country Club.

Aunque hasta entonces no se tenía más información acerca de esta reunión en el estado de Sinaloa, el propio legislador y exgobernador de Chihuahua, Corral, compartió en sus redes sociales que sí es real que estuvo junto a Inzunza.

Según cuenta, acudió para escuchar a su compañero de bancada , por lo que los dichos sobre una "reunión sospechosa" no son correctos.

"Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo que esconder que fui a verlo en un lugar público", escribió en sus redes sociales.

Debido a que se ha involucrado en acusaciones de narcotráfico y nexos con "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, Corral manifestó que su compañero no se está escondiendo de nada , está analizando acudir la próxima semana al periodo extraordinario de sesiones del Senado.

"Inzunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones", agrega.

Fue insistente en que se está construyendo una narrativa negativa alrededor de ese encuentro, añadiendo que "se requiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es".

Mientras que el senador Enrique Inzunza no ha hecho algún pronunciamiento sobre esta fotografía que ya circula en varios medios nacionales.