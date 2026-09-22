Difunden VIDEO de supuesta 'aparición' de Julián Figueroa en entrevista de Imelda Tuñón

A tres años de la muerte de Julián Figueroa, él sigue figurando en los espectáculos, entre disputas entre su madre, Maribel Guardia, y su esposa, Imelda Tuñón, el cantante sigue dando de qué hablar.

No obstante, recientemente su nombre ha resonado en redes sociales, luego de que se difundiera un video en donde supuestamente se "aparece" durante una entrevista a la madre de su hija.

El clip fue difundido por la cuenta Andrea Show TV, explicando que una suscriptora encontró un detalle mientras se le hacían un par de preguntas a Imelda.

Algo que ha impactado a algunos internautas que también lograron visualizarlo.

Captan supuesto fantasma de Julián Figueroa

El video dura aproximadamente un minuto con 25 segundos, en el que aparece en primer plano Tuñón y posteriormente se le hace un zoom para visualizar otra figura detrás de ella.

Los reporteros e Imelda se encuentran en una habitación, sin conocer dónde es el lugar, y al fondo de ellos se encuentra un par de ventas.

Mientras la viuda habla sobre cómo se encuentra el hijo de ambos, la imagen se centra en los vidrios del lugar y después se señala una supuesta sombra.

Según explican algunos usuarios, se alcanza a apreciar un hombre con un sombrero , que suponen se trataría del hijo menor de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

Andrea Show TV pidió a sus seguidores observar con detención y decirles en los comentarios si podría tratarse de un fantasma o simplemente un efecto de luz o iluminación.

El debate se ha abierto en redes, sin embargo, la mayoría coincide en que no se observa nada fuera de lo normal y tampoco con las características de Julián.