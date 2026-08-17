Difunden VIDEOS inéditos de 'El Chapo' tras su captura en 2016 en Sinaloa: 'no va a haber guerra'

El nombre de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", vuelve a los titulares en los medios, luego de que El Universal compartiera unos videos inéditos de la última captura de este narcotraficante mexicano.

Diez años después de ese 8 de enero de 2016, los clips fueron compartidos por Héctor de Mauleón en su columna publicada este lunes 17 de agosto, mismos que han dejando ver lo que ocurrió minutos después de su captura en Los Mochis, Sinaloa.

Aunque son cortos, el exlíder del Cártel de Sinaloa responde a las preguntas que le hace la persona que graba , sin titubeos y mirando siempre hacia el suelo; siendo la última vez que se le vio en público, pues después fue extraditado a Estados Unidos donde purga su condena.

¿De qué trata los videos?

Los tres videos ocurre en tiempos distintos, según se puede observar en las imágenes.

El primero al interior de un vehículo, aunque no se distingue si es parte de las fuerzas federales o de alguna autoridad municipal.

Guzmán Loera se encuentra esposado, con una camiseta de tirantes puesta y con la mirada baja; el hombre que graba le pregunta "¿No lo han tratado mal, no le han pegado?" y él solo responde "no, señor".

Después, viene el segundo, en donde está sentado sobre una silla, con las manos esposadas y con la ropa que le dieron para ser presentado ante la prensa y luego trasladarlo a la Ciudad de México: un pants oscuro con rayas naranjas, así como una playera negra.

Este clip dura más que el anterior y le cuestionan sobre diversos hechos que se relacionan con él, entre ellos la muerte otro narcotraficante que es de un "bando contrario". También habla de su paso por esta carrera climinar asegurando que él solo "se dedicó a sembrar m*ta".

"Yo me dedique a sembrar m*ta de tajo y traficar, a robar no, nadie puede decir que yo le haya robado", agrega.

"El Chapo" menciona que el estado (al parecer Sinaloa) se encontraba "tranquilo" y cuando "él salió, la cosa ya estaba mal".

"A mí no me conviene que la gente peleé con el gobierno (...) yo les tengo bien dicho: 'esto tiene un final, si un día yo (inaudible), yo no quiero que peleen con ningún policía'. No, no va a haber guerra, para nada ", declara ante la cámara.

Por último, se encuentra el video en donde está aseándose al interior de baño de la habitación 51 del Hotel & Suites Doux, donde ocurrió su captura.