Dinamo Zagreb busca al 'Tala' Rangel: los detalles del interés europeo por el portero de Chivas

El guardameta mexicano Raúl 'Tala' Rangel ingresó en la agenda del Dinamo Zagreb de Croacia como opción para reforzar la portería en el mercado veraniego. El interés por el jugador de Chivas fue dado a conocer por el periodista especializado Matteo Moretto, posicionando al seleccionado nacional en la órbita europea tras su desempeño en la Copa del Mundo 2026.

¿El 'Tala' está cerca de un nuevo equipo?

Hasta el momento, la situación se limita a un trabajo de seguimiento y scouting por parte del conjunto balcánico. Reportes de mercado confirman que no existe aún una oferta formal en las oficinas del Club Deportivo Guadalajara ni negociaciones en marcha, por lo que la operación se mantiene únicamente como un interés preliminar sujeto a la evolución del mercado.

El equipo croata busca consolidar su arco para encarar la liga local y los torneos continentales, donde actualmente disputa la fase eliminatoria de la UEFA Champions League. Tras la salida del guardameta Dominik Livaković en campañas pasadas, la dirección deportiva de Zagreb evalúa perfiles internacionales capaces de asumir la titularidad inmediata bajo los tres postes.

Rangel, de 26 años, ratificó su proyección al adueñarse de la titularidad en la Selección Mexicana durante la justa mundialista, acumulando cuatro partidos consecutivos con la portería en cero previo a la eliminación en octavos. Su rendimiento reactivó el seguimiento en Europa, sumándose a los sondeos que realizó previamente el FC Copenhague antes del certamen.

¿Una nueva baja para las Chivas de Guadalajara?

En el aspecto contractual, el guardameta mantiene un vínculo firmado con el Guadalajara hasta el verano de 2028. Debido a que el acuerdo no incluye una cláusula de rescisión fija automática, cualquier oferta deberá negociarse directamente con la directiva rojiblanca, la cual valora al futbolista en una cifra cercana a los seis u ocho millones de euros.

De avanzar las gestiones, la partida del arquero representaría una baja sensible en el esquema del director técnico Gabriel Milito. La directiva tapatía se encuentra analizando diversos movimientos hacia el balompié europeo, por lo que evaluará minuciosamente cualquier propuesta formal antes de autorizar la salida de su titular en la portería.