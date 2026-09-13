Durango

CONGRESO DE DURANGO

Diputada de Durango plantea beneficios fiscales para mujeres jefas de familia

Buscan que las medidas no se limiten a apoyos para enfrentar situaciones de vulnerabilidad.

Diputada de Durango plantea beneficios fiscales para mujeres jefas de familia

Diputada de Durango plantea beneficios fiscales para mujeres jefas de familia

JUAN M. CÁRDENAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Ampliar la participación de los municipios en la atención a las mujeres que encabezan un hogar, mediante beneficios fiscales, apoyos sociales y facilidades administrativas, es el objetivo de una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Jefas de Familia del Estado.

La diputada local Verónica González Olguín planteó que los ayuntamientos, de acuerdo con sus atribuciones y posibilidades financieras, puedan otorgar descuentos, subsidios o exenciones parciales en contribuciones municipales, además de facilidades para cubrir adeudos y atención preferente en determinados trámites.

La propuesta también contempla establecer prioridad para las jefas de familia en programas de vivienda, alimentación, salud, educación, empleo y capacitación, con el propósito de atender necesidades que pueden agravarse ante condiciones como pobreza, violencia, discapacidad, maternidad adolescente o aislamiento en comunidades rurales.

González Olguín señaló que los municipios tienen un papel relevante por ser el nivel de gobierno más cercano a las familias, por lo que consideró necesario ampliar las herramientas disponibles para este sector. La iniciativa plantea además reforzar el acceso a capacitación para generar ingresos propios, incluyendo formación en herramientas digitales para emprender, trabajar, administrar negocios y acceder a servicios públicos.

El planteamiento busca que las medidas no se limiten a apoyos para enfrentar situaciones de vulnerabilidad, sino que también contribuyan a mejorar la autonomía económica de las mujeres que sostienen sus hogares.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: JEFAS DE FAMILIA DIPUTADOS CONGRESO DE DURANGO mujeres, jefas, plantea, Olguín

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas