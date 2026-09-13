Diputada de Durango plantea beneficios fiscales para mujeres jefas de familia

Ampliar la participación de los municipios en la atención a las mujeres que encabezan un hogar, mediante beneficios fiscales, apoyos sociales y facilidades administrativas, es el objetivo de una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Jefas de Familia del Estado.

La diputada local Verónica González Olguín planteó que los ayuntamientos, de acuerdo con sus atribuciones y posibilidades financieras, puedan otorgar descuentos, subsidios o exenciones parciales en contribuciones municipales, además de facilidades para cubrir adeudos y atención preferente en determinados trámites.

La propuesta también contempla establecer prioridad para las jefas de familia en programas de vivienda, alimentación, salud, educación, empleo y capacitación, con el propósito de atender necesidades que pueden agravarse ante condiciones como pobreza, violencia, discapacidad, maternidad adolescente o aislamiento en comunidades rurales.

González Olguín señaló que los municipios tienen un papel relevante por ser el nivel de gobierno más cercano a las familias , por lo que consideró necesario ampliar las herramientas disponibles para este sector. La iniciativa plantea además reforzar el acceso a capacitación para generar ingresos propios, incluyendo formación en herramientas digitales para emprender, trabajar, administrar negocios y acceder a servicios públicos.