Diputada duranguense propone incluir educación digital para prevenir riesgos en redes sociales

Niñas, niños y adolescentes podrían recibir formación específica sobre el uso seguro de internet y redes sociales como parte de su educación escolar, mediante una propuesta de reforma a la Ley General de Educación que busca fortalecer la prevención del ciberacoso, la protección de datos personales y el pensamiento crítico en entornos digitales.

La iniciativa fue presentada por la diputada federal Patricia Jiménez y plantea incorporar la alfabetización digital dentro de los contenidos educativos, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen herramientas para identificar información falsa, reconocer riesgos en línea y utilizar de manera responsable las plataformas digitales.

De acuerdo con la propuesta, la Agenda Digital Educativa también incluiría campañas de prevención del ciberacoso, acciones de seguridad digital y talleres dirigidos tanto a estudiantes como a madres y padres de familia. Además, se busca incorporar de manera explícita la protección de datos personales y la prevención de conductas de riesgo en internet dentro de las políticas educativas nacionales.

La legisladora federal duranguense argumentó que el acceso cotidiano de niñas, niños y adolescentes a internet y redes sociales ha incrementado la exposición a problemas como el acoso digital, la desinformación, la manipulación de contenidos y la dependencia tecnológica, por lo que consideró necesario fortalecer las habilidades digitales desde la educación básica.

La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en las comisiones del Congreso de la Unión antes de que pueda ser discutida y, en su caso, aprobada.