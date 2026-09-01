Diputados de Durango acuerdan evitar que proceso electoral interfiera en agenda legislativa local

Durante la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones del tercer año de la Legislatura, los diputados locales coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo parlamentario, anteponer el diálogo y evitar que el proceso electoral en puerta entorpezca las prioridades de desarrollo para las familias duranguenses.

Al realizar su posicionamiento al respecto, el coordinador parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narvaez, señaló que la pluralidad debe ser una fortaleza para dictaminar en rubros como salud, educación, seguridad y campo, llamando a que el debate político no sea un obstáculo para los consensos y reconociendo la coordinación institucional con el Ejecutivo estatal bajo la premisa de que si al gobierno le va bien, a Durango le va bien.

Por su parte, el líder de la bancada del PRI, Ernesto Alanís Herrera, planteó tres grandes desafíos para este periodo, que serían la modernización del Parlamento, el fortalecimiento del marco jurídico y una mayor fiscalización, enfatizando que un Congreso fuerte se define por su capacidad de acordar a pesar de pensar distinto y reiterando que los tiempos electorales no deben desplazar las responsabilidades legislativas.

En representación de Morena, la diputada local Nadia Milán Ramírez destacó que el cierre de la Legislatura se enfocará en la justicia social, el campo, la seguridad y la atención a pueblos originarios y personas con discapacidad.

En tanto, el legislador de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, priorizó impulsar la Ley del Sistema Estatal de Cuidados y advirtió sobre los retos financieros y las participaciones federales, a la vez que Osbaldo Santillán, del Partido Verde Ecologista, exigió abatir el rezago legislativo y transformar las propuestas en soluciones concretas para la ciudadanía.