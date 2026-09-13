Diputados de Durango piden respetar tarifa estudiantil todos los días de la semana

El beneficio de la tarifa preferencial para estudiantes debe mantenerse durante todo el ciclo escolar, incluidos sábados y domingos, siempre que los usuarios acrediten su condición mediante una credencial vigente, planteó el diputado Ulises Adame de la Fuente.

El diputado presidente de las Comisiones de Tránsito y Transporte, y de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, señaló que en Gómez Palacio y la Comarca Lagunera la tarifa general del autobús urbano es de 14 pesos, mientras que la preferencial para estudiantes es de siete pesos.

Adame de la Fuente explicó que un estudiante que requiere cuatro traslados diarios puede ahorrar hasta 28 pesos por jornada mediante la tarifa preferencial , por lo que el beneficio representa un apoyo para familias que también deben cubrir gastos de útiles, alimentos, copias y otros relacionados con la educación.

El legislador sostuvo que la Ley de Transportes del Estado contempla tarifas especiales para estudiantes y consideró que no debe establecerse una restricción por día de la semana que deje fuera los fines de semana. Por ello, llamó a concesionarios, sindicatos y operadores a aplicar la tarifa a quienes acrediten su condición de estudiante.