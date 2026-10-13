Diputados discuten en plena sesión del Congreso del Estado | VIDEO

Las protestas del sector salud fueron tema de un debate que terminó en un intercambio de palabras entre el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Durango, Otniel García Navarro, de Morena.

El episodio ocurrió la tarde de este martes 13 de octubre, durante la intervención del legislador de MC en una sesión del Congreso del Estado.

Mientras Vivanco se encontraba en tribuna y abordaba las manifestaciones del personal de salud, se produjo la discusión con García Navarro, quien encabezaba los trabajos legislativos desde la Mesa Directiva.

En la grabación del momento se observa a Vivanco interrumpir la lectura de su intervención y girar hacia la presidencia para dirigirse a García Navarro. El legislador permanece frente al micrófono y acompaña sus intervenciones con movimientos de las manos.

La toma posteriormente cambia a una vista general del salón de sesiones, donde se aprecia al diputado de Movimiento Ciudadano en tribuna, frente a la Mesa Directiva y al resto de los integrantes del pleno.

El desencuentro se desarrolló dentro del recinto legislativo, en medio de la discusión sobre las protestas del sector salud, y quedó registrado en el video de la sesión.

Este es el nivel de debate en el Congreso de Durango.