Diputados duranguenses demandan 'investigación hasta sus últimas consecuencias' en caso Taddei

En el Congreso del Estado de Durango se externaron algunas opiniones en torno a la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala al Instituto Nacional Electoral (INE), por parte de legisladores locales de los distintos partidos políticos.

“Un árbitro electoral no está para complacer al gobierno. Está para garantizar que nadie juegue con ventaja”, consideró la diputada del PRI, Daniela Soto Hernández, sobre los señalamientos de corrupción contra la exconsejera presidenta.

Cuestionó la crisis de credibilidad que enfrenta el INE y exigió investigaciones hasta sus últimas consecuencias, así como garantías de independencia en la designación de la nueva presidencia.

Dijo que su renuncia no puede cerrar los cuestionamientos relacionados con presuntos conflictos de interés, contrataciones millonarias y vínculos privilegiados con proveedores del organismo electoral.

“Lo que se dio en el INE, no debe volver a repetirse, es un acto reprobable por donde lo veamos, es también importante señalar que, en este régimen nuevo de la izquierda, no puede quedar impune”, resaltó el diputado de Morena, Alejandro Mata Valadez al afirmar que “quien la hace la paga”.

Y pidió que se rindan cuentas y no se proteja como antes a los presidentes de los institutos electorales.

Por su parte, la diputada panista, Gabriela Vázquez Chacón, consideró importante centrarse en el presente.

“Ojalá se llegue a las ultimas consecuencias, que la autoridad siga realizando las investigaciones, por que no basta con una renuncia, ya que hay situaciones complejas dentro del INE”, resaltó.