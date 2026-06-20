Dirección de Transparencia Municipal de Durango ya tiene titular; estaba acéfala desde 2024

Integrantes del Cabildo de Durango aprobaron, durante la pasada sesión, el nombramiento de Norma Elizabeth Nájera Aguirre como titular de la Dirección de Integridad y Transparencia Municipal, dependencia que desde 2024 se encontraba sin directivo tras la renuncia de Michel Segismundo Rodríguez González en el mes de noviembre, donde quedó la responsabilidad de un encargado.

La funcionaria asumió la responsabilidad de encabezar los trabajos en materia de transparencia y acceso a la información, área en la que se encuentran pendientes las publicaciones de las declaraciones patrimoniales de los integrantes del Cabildo y de directores municipales.

¿Quién es Norma Elizabeth Nájera Aguirre?

Nájera Aguirre es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. En su trayectoria profesional reportó experiencia en el ámbito jurídico, tanto en la iniciativa privada como en el servicio público.

Entre sus áreas de conocimiento se encuentra litigio, la asesoría legal, la normatividad y la representación institucional.

Se desempeñó como auxiliar de la Consejería Jurídica del Estado de Durango en 2019, y como jefa del Departamento Jurídico del Instituto de Cultura del Estado de Durango de 2019 a 2022.

Dentro del Gobierno Municipal ha ocupado diversos cargos, entre ellos asesora jurídica de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, en dos ocasiones, y coordinadora jurídica del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores.