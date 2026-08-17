Director de Secundaria 3 de Durango rechaza acusaciones de malos tratos; señala conflicto sindical

El director de la Escuela Secundaria No. 3 "Jaime Torres Bodet" en la ciudad de Durango, Héctor Carrera Escobedo, rechazó las acusaciones de presuntos malos tratos hacia el personal docente y aseguró que la exigencia de su destitución obedece más a un conflicto político-sindical que a problemas relacionados con su desempeño al frente del plantel.

La mañana de este lunes, durante el inicio de actividades para el personal docente previo al arranque del ciclo escolar, maestros de la institución cerraron las instalaciones para exigir la destitución del director, a quien señalan por presuntos malos tratos hacia los trabajadores.

Carrera Escobedo explicó que acudió al plantel para iniciar labores y se encontró con la escuela cerrada, además de la manifestación en la que se pedía su salida.

Reconoció que antes del periodo vacacional ya tenía conocimiento de algunas inconformidades entre parte del personal, aunque desconocía los motivos específicos.

"Hoy conozco de manera oficial esta petición. Antes de salir de vacaciones sabía de algunas inconformidades y de que había quienes no querían que regresara, pero hasta hoy conozco las razones", expresó.

El director afirmó que está en condiciones de responder a cada uno de los señalamientos en su contra y dijo sorprenderse de que se le acuse de malos tratos, ya que, aseguró, en sus 13 años de director nunca recibió algún reclamo directo por esa situación.

Asimismo, sostuvo que detrás de la protesta existe un trasfondo político-sindical, al señalar que no respaldó a la actual delegada sindical, quien —aseguró— encabeza la manifestación para solicitar su destitución.

Mientras la Secretaría de Educación del Estado determina cómo procederá en este conflicto, Carrera Escobedo señaló que permanecerá atento a la decisión de las autoridades y reiteró su disposición para continuar al frente de la institución una vez que se reabran las instalaciones.