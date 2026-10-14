Directora de la ByCENED impone uniforme de 4 mil pesos por alumno y sanciones costosas

Estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, exigen la destitución de la directora, Juana García, a quien acusan de obligar a todo el estudiantado a adquirir un nuevo uniforme escolar con un costo de cuatro mil pesos por alumno.

Dulce Melanie Mireles Córdova, una de las voceras del movimiento, señaló que la comunidad estudiantil no está dispuesta a tolerar esta medida impuesta por la directiva.

Explicó que la postura de la directora ha sido tajante: todos los alumnos de la institución, sin excepción, deben comprar el nuevo uniforme, siendo la propia escuela (ByCENED) el único proveedor autorizado.

Los alumnos esperaban que, al ser la misma institución la encargada de la venta, el costo fuera más accesible; sin embargo, el precio fijado representa un gasto inasumible para muchas familias y, en especial, para los estudiantes foráneos. Asimismo, denunciaron que la dirección no autorizó a ninguna otra tienda confeccionar ni vender la prenda.

Además, se dio a conocer que las autoridades escolares cuentan con un listado del personal y del alumnado en el que señalan a quienes ya lo compraron y presionan a los que no lo han hecho.