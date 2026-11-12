Discriminación sin barreras

En 1961 se estrenó la película Amor sin barreras, una protesta sobre la discriminación contra los puertorriqueños que migraron a Nueva York durante la década de los cincuenta del siglo pasado.

Discriminar significa separar, y no tiene un sentido negativo, pero cuando la separación se hace entre los miembros de una sociedad por razón de algunos rasgos, como el color de la piel o la pertenencia a una etnia, entonces el término significa no solo separación abstracta, sino comportamiento hostil contra esa minoría de rasgos diferentes.

En Amor sin barreras, la protagonista es puertorriqueña, lo mismo que una parte significativa de los demás personajes. Los boricuas de la película representan a una población migrante que sufría discriminación étnica, exclusión social y prejuicios asociados con su idioma, origen y situación económica. El argumento pretende romper los prejuicios de dicha segregación, es decir, la separación social entre blancos (anglosajones, polacos y otras etnias) y latinos (específicamente puertorriqueños). Las peleas entre estos dos grupos hacen ver al espectador que una sociedad intolerante con las minorías no prospera, y da a entender los inconvenientes de la discriminación racial.

Sin embargo, vemos con desencanto que los productores caen en la más soterrada de las discriminaciones en los hechos, aunque las ideas proclamadas abiertamente en la película digan lo contrario.

María, el personaje principal de Amor sin barreras, no es representada por una puertorriqueña, ni siquiera por una latina, sino por Natalie Wood, artista blanca descendiente de rusos, es decir, abiertamente caucásica. Para hacerla parecer latina, la maquillaron excesivamente de toda la piel, como sucedió con Al Jolson en El cantor de Jazz.

Amor sin barreras se filmó durante el tiempo en que en el sur de Estados Unidos los afrodescendientes estaban luchando por los derechos civiles; sin embargo, no podemos relacionar esta película con el movimiento de las personas de color, a pesar de su temporalidad compartida.

Vemos una flagrante contradicción en el hecho de que los creadores quisieron denunciar los prejuicios; aunque la representación cinematográfica recurrió a estereotipos y contrató a actores no latinos para la mayoría de los papeles de puertorriqueños.

Los productores de Hollywood estaban acostumbrados a confiar los roles protagónicos a estrellas blancas reconocidas, aun cuando los personajes fueran de minorías étnicas. Bajo el pretexto de que era lo que se acostumbraba a hacer, o que las estrellas del momento (siempre caucásicas) agotaban las taquillas, o que si el público no veía a una actriz famosa no pagaría por ver esa película, el personal de producción elegía a los blancos para continuar con su estrellato, mientras los de etnias minoritarias estaban condenados a seguir en el anonimato.

No afirmamos que los productores (todos los involucrados en la película) se pusieran a pensar cómo excluirían a los latinos, más bien era un comportamiento que ellos llamaban natural y de sentido común, y no se daban cuenta de su acto discriminatorio.

El problema de fondo es precisamente que la discriminación racial no solamente es personal, sino sistémica. Como en la Alemania nazi o en la Unión Soviética de Stalin, las transgresiones se cometieron como si fueran convenientemente lícitas, sin que cada persona profundizara en su propio comportamiento, como lo reveló Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén.

En el caso de Amor sin barreras, lo significativo es que el sistema consideró aceptable modificar artificialmente la apariencia de Natalie Wood en vez de confiar el papel principal a una actriz puertorriqueña. La película denuncia el prejuicio en el argumento, pero la producción mantiene una jerarquía racial en la distribución de los papeles. Los creadores pensaban con toda naturalidad que la identidad de toda una comunidad se debía a un único tono de piel. La diversidad real de los puertorriqueños quedó subordinada a una convención visual de Hollywood.

La paradoja es que Amor sin barreras proclamaba la necesidad de derribar las barreras entre comunidades mientras mantenía barreras en sus propias decisiones de producción.

De lo último que se da cuenta un pez es de la existencia del agua, y tal vez esto les sucedió a quienes hicieron la película: no se dieron cuenta de que estaban cayendo en discriminación cuando la ejecutaban tal vez de manera inconsciente, pero eso no justifica la falta, como lo hace notar Hannah Arendt en su libro.