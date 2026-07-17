Discusión en borrachera termina con un hombre navajeado, en fraccionamiento Las Nubes II

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca luego de una riña ocurrida la tarde de este jueves en el fraccionamiento Las Nubes II, en la ciudad de Durango. La herida que sufrió fue atendida por paramédicos en el lugar y no requirió su traslado a un hospital.

El reporte fue recibido alrededor de las 16:00 horas, cuando Jorge solicitó apoyo al número de emergencias tras recibir una llamada en la que le informaban que su hermano había llegado a su domicilio con una lesión provocada por un cuchillo y presentaba una hemorragia en una de las piernas.

Tras el aviso, elementos de seguridad se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Nube Desvanecida, donde localizaron al lesionado, identificado como Víctor Hugo Mier Ochoa, de 42 años de edad, quien narró a los oficiales la forma en que ocurrieron los hechos.

Según su versión, alrededor de las 14:00 horas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en una de las calles del mismo fraccionamiento, en compañía de dos hombres cuyas identidades dijo desconocer.

El afectado señaló que, sin motivo aparente, comenzó una discusión que rápidamente escaló a una riña. Durante el altercado, uno de los sujetos sacó una navaja y lo lesionó en la pierna izquierda, a la altura de la tibia.

Después de la agresión, el presunto responsable huyó con rumbo desconocido, mientras que Víctor Hugo regresó por sus propios medios a su domicilio, donde fue visto por su hermana, quien de inmediato solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al lesionado, determinaron que presentaba una herida cortante superficial de aproximadamente dos centímetros, por lo que únicamente le realizaron curaciones en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al presunto agresor, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la riña.