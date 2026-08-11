Discusión entre compañeros de trabajo termina a navajazos en marmolera de Lerdo

Una discusión entre trabajadores de una marmolera terminó con un joven lesionado de gravedad, luego de que uno de sus compañeros presuntamente sacó una navaja y lo atacó en tres ocasiones durante la tarde del lunes en el municipio de Lerdo.

El lesionado fue identificado como Ángel de Jesús Palmares Gracias, de 21 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Rincón Las Huertas, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:30 horas del lunes 10 de agosto, cuando Ángel de Jesús se encontraba trabajando en la marmolera Castelly, ubicada sobre el periférico Ejército Mexicano.

El establecimiento se localiza a la altura de la maquiladora 7 Leguas, donde, según los primeros datos recabados, el joven comenzó a discutir con uno de sus compañeros de trabajo.

Durante el altercado, el otro trabajador, identificado como Alán Fabián, presuntamente sacó de entre sus prendas una navaja y atacó a Ángel de Jesús, provocándole varias heridas.

Al percatarse de lo sucedido, otros compañeros intervinieron para auxiliar al joven y posteriormente se encargaron de trasladarlo a la Clínica 51 del IMSS para que recibiera atención médica.