Discusión entre compañeros de trabajo termina a navajazos en marmolera de Lerdo
Una discusión entre trabajadores de una marmolera terminó con un joven lesionado de gravedad, luego de que uno de sus compañeros presuntamente sacó una navaja y lo atacó en tres ocasiones durante la tarde del lunes en el municipio de Lerdo.
El lesionado fue identificado como Ángel de Jesús Palmares Gracias, de 21 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Rincón Las Huertas, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:30 horas del lunes 10 de agosto, cuando Ángel de Jesús se encontraba trabajando en la marmolera Castelly, ubicada sobre el periférico Ejército Mexicano.
El establecimiento se localiza a la altura de la maquiladora 7 Leguas, donde, según los primeros datos recabados, el joven comenzó a discutir con uno de sus compañeros de trabajo.
Durante el altercado, el otro trabajador, identificado como Alán Fabián, presuntamente sacó de entre sus prendas una navaja y atacó a Ángel de Jesús, provocándole varias heridas.
Al percatarse de lo sucedido, otros compañeros intervinieron para auxiliar al joven y posteriormente se encargaron de trasladarlo a la Clínica 51 del IMSS para que recibiera atención médica.
Los médicos establecieron que Ángel de Jesús presentaba tres heridas punzopenetrantes en la región dorsal, por lo que quedó bajo atención especializada, mientras que el caso será investigado para determinar la responsabilidad del hombre señalado como presunto agresor.