Discusión entre dos mujeres moviliza a policías en el corredor Constitución

Una discusión verbal entre dos mujeres generó la movilización de elementos policiales la tarde del miércoles en el corredor Constitución, en el Centro Histórico de Durango. Tras la intervención, ambas accedieron a retirarse del lugar sin que se reportaran detenciones.

El incidente se registró alrededor de las 19:00 horas, cerca de un establecimiento de comida ubicado en el corredor. El reporte indica que los agentes acudieron luego de recibir un aviso sobre una persona que presuntamente mantenía una conducta agresiva.

Al entrevistarse con las involucradas, los policías identificaron que se trataba de una discusión entre ambas y les recomendaron retirarse de la zona. Las dos aceptaron la indicación, por lo que los elementos concluyeron la intervención sin reportar mayores incidentes.