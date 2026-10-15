Discusión entre mujer y encargada de módulo de salud de la Plaza de Armas moviliza a policías

Una discusión entre dos mujeres requirió la intervención de policías municipales en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la ciudad de Durango, donde ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar que el conflicto continuara en la vía pública.

En el lugar trascendió que los agentes acudieron tras recibir un aviso de una persona agresiva en la zona, sobre la avenida 20 de Noviembre y el Corredor Constitución. En el lugar se entrevistaron con la encargada del módulo que se encuentra sobre la Plaza, y con otra mujer involucrada en una discusión previa.

Tras dialogar con ambas, los policías señalaron que las dos aceptaron llegar a un acuerdo para mantener el orden. No se reportaron detenciones.