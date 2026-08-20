Discusión entre pareja en Río Dorado moviliza a elementos policiacos

Una discusión entre una pareja movilizó a elementos de la Policía Municipal durante la noche del miércoles en el fraccionamiento Río Dorado, luego de que se reportara un posible caso de violencia familiar.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas en un domicilio ubicado sobre Río Santiago. Al llegar, los agentes se entrevistaron con Perla, de 25 años de edad, quien explicó que momentos antes había discutido con su pareja, de 28 años.

De acuerdo con el reporte, el hombre llegó al domicilio en estado de ebriedad y, tras negarse a entregar dinero para los gastos del hogar, ambos comenzaron una discusión verbal. La mujer señaló que ya no quería que su pareja permaneciera en la vivienda y pidió únicamente que se retirara, sin intención de presentar una denuncia.

Los agentes dialogaron con el señalado y le recomendaron abandonar el domicilio durante esa noche para evitar que el conflicto escalara y pudiera derivar en alguna falta administrativa o delito. El hombre accedió y se retiró por sus propios medios, por lo que la situación concluyó sin personas detenidas.