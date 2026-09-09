Discusión entre primos termina con un herido con cuchillo; ocurrió en Durango

Una discusión entre dos primos terminó con uno de ellos lesionado con un arma blanca durante la tarde del martes, en un domicilio de la colonia Francisco Zarco, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Erik Julián "N", de 29 años de edad, quien sufrió heridas en los dedos de la mano derecha y tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 13:15 horas del martes 8 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre la calle República de Perú, cerca del cruce con República de Colombia.

Al arribar las corporaciones policiacas, una mujer de 27 años explicó que, momentos antes, se había registrado una pelea entre dos de sus primos, quienes se encontraban en su domicilio.

Según su declaración, ambos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas desde el día anterior y durante el martes comenzaron a discutir, hasta que la situación derivó en una agresión.

Presuntamente, William, de 30 años de edad, tomó un cuchillo y lesionó a Erik en los dedos de la mano derecha, para posteriormente retirarse del domicilio antes de la llegada de las autoridades.

Profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas acudieron para brindarle los primeros auxilios al afectado y determinaron su traslado al Hospital General 450.

Elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos; sin embargo, en ese momento no se reportó la detención del presunto agresor.