Discusión entre vecinos termina con el robo de una motocicleta en la Benigno Montoya

Una discusión entre vecinos terminó con el presunto robo de una motocicleta en la colonia Benigno Montoya, de la ciudad de Durango, luego de que uno de los involucrados aparentemente se llevara la unidad que se encontraba estacionada en el exterior de una vivienda.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 29 de octubre, aproximadamente a las 16:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Nombre de Dios , donde momentos antes se habría registrado un conflicto entre habitantes del sector.

Fue Yareli Vianney quien, alrededor de las 16:30 horas, solicitó la intervención de las autoridades, al señalar que una persona con la que habían sostenido una discusión se había llevado la motocicleta propiedad de su hermano , Luis Enrique.

De acuerdo con la versión proporcionada por la reportante, el presunto responsable fue identificado como Alexis, conocido con el apodo de "El Toy", quien, tras el altercado, supuestamente tomó la unidad que se encontraba en el exterior del domicilio.

La motocicleta reportada como robada es de la marca Italika, línea FT150, modelo 2023, de color gris con detalles en rojo , la cual no cuenta con placas de circulación y se encuentra registrada a nombre del hermano de la denunciante.

La afectada manifestó que, después de lo sucedido, acudieron a buscar al señalado a un domicilio ubicado en la misma calle Nombre de Dios, dentro de la colonia Benigno Montoya; sin embargo, al llegar no encontraron a ninguna persona que pudiera proporcionar información sobre el paradero de la motocicleta.