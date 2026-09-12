Discusión familiar en el Vivah Reforma termina con pareja lesionada y hospitalizada

Una discusión entre una pareja terminó con ambos en el hospital durante el viernes, luego de un episodio de presunta violencia familiar ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Vivah Reforma, en la ciudad de Durango.

El caso fue conocido por las autoridades alrededor de las 09:30 horas de este viernes, luego del ingreso al ISSSTE de Dina, de 34 años de edad, quien presentaba lesiones que, según declaró, fueron provocadas por su esposo, Julio César, de 36 años.

De acuerdo con la versión proporcionada por la mujer, los problemas comenzaron mientras se preparaban para llevar a sus tres hijos menores a sus actividades. Una discusión entre ambos continuó durante el transcurso del día y posteriormente se intensificó dentro de la vivienda.

La afectada relató que su esposo le pidió que se retirara de la casa y, en medio de los reclamos, presuntamente comenzó a golpearla en el hombro y las costillas. Dina intentó protegerse principalmente la cabeza debido a una condición médica previa.

La hija mayor de la pareja, de 14 años de edad, habría intervenido para tratar de detener la agresión contra su madre. Según la declaración recabada por personal especializado en delitos familiares, durante el forcejeo el hombre también habría intentado sujetar a la mujer por el cuello, para después retirarse del domicilio.

Minutos más tarde, Julio César fue encontrado en el exterior quejándose de una lesión en un hombro. Debido a que la ambulancia solicitada no pudo arribar, la propia mujer decidió trasladarlo al hospital; posteriormente, ella también comenzó a sentirse mal y recibió atención médica, donde le diagnosticaron una luxación en un hombro.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y recabó la declaración inicial de la mujer, quien fue orientada para presentar la denuncia correspondiente una vez que sus condiciones de salud se lo permitan. Será mediante las investigaciones como se determine la responsabilidad que pudiera derivarse de estos hechos.