Discusión terminó en tragedia: revelan cómo habría muerto joven dentro de motel en Durango

La muerte de una joven al interior de un autohotel ubicado sobre la carretera Durango-Mazatlán, reportada oportunamente por El Siglo de Durango, habría ocurrido tras una discusión que terminó con la mujer dentro de la alberca privada de la habitación que ocupaba junto con otras dos personas.

El hecho se registró alrededor de las 12:00 horas del lunes 13 de julio, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó que una mujer de aproximadamente 30 años se había ahogado en la alberca de una habitación del Auto Hotel Niágara, en el fraccionamiento Campestre Jacarandas. Al arribar, Técnicos en Urgencias Médicas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, acudieron al lugar agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango, encabezados por el Agente del Ministerio Público, quienes localizaron el cuerpo de la víctima en el interior de la habitación, donde iniciaron las diligencias correspondientes.

Las investigaciones permitieron establecer que la fallecida fue identificada como Cecilia Janeth Valenciana Gutiérrez, de 27 años de edad. De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, cerca de las 7:30 horas ingresó al establecimiento acompañada de su madre, María Victoria, de 46 años de edad, y de su vecino Eliseo, de 37 años, a bordo de una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma.

Durante su estancia, las tres personas presuntamente consumían bebidas alcohólicas cuando se inició una discusión entre la joven y su madre. Según la declaración rendida por esta última ante las autoridades, durante el forcejeo ambas cayeron a la alberca ubicada en la habitación.

La madre señaló que logró salir del agua, pero al darse cuenta de que su hija no emergía, pidió ayuda al hombre que las acompañaba. Entre ambos sacaron a Cecilia de la alberca, aunque ya no reaccionaba, por lo que solicitaron el apoyo del personal del establecimiento, que a su vez dio aviso a los servicios de emergencia.

Pese a los esfuerzos realizados, los técnicos en urgencias médicas únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la joven. El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia que determinará con precisión la causa de la muerte.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que las personas que se encontraban con la víctima quedaron a disposición del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abiertas todas las líneas de investigación.